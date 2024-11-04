مؤتمر صحفي بشأن المنتدى الحضري العالمي بحضور رئيس الوزراء (بث مباشر)

عقد منذ قليل مؤتمر صحفي بشأن المنتدى الحضري العالمي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في القاهرة

وانطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة المنعقد تحت شعار كل شيء يبدأ محليًّا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأقيمت اليوم احتفالية لرفع علمي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذانًا بافتتاح فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

وحضر الاحتفال برفع العلم كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة "الهابيتات".

وتنطلق بالقاهرة اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة.

وتستقبل مصر المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات الدولية تحت شعار الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.

وأعلنت عدة جهات عالمية مهتمة بالشأن الحضري والتنمية المستدامة عن مشاركتها في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة اليوم الإثنين وعلى مدى خمسة أيام مؤكدين أهمية المنتدى كحدث عالمي يجمع عددًا كبيرًا من الخبراء تحت شعار "كل شىء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".

ويأتي تنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، حيث ستكون أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبي للدورة العاشرة.

ويعد المنتدى الذي ينعقد كل سنتين المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.