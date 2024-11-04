حقيقة تفعيل المعاش المبكر، اعرف التفاصيل

حقيقة تفعيل المعاش المبكر ، تتزايد محركات البحث من قبل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عن موعد تطبيق المعاش المبكر.

حقيقة تفعيل المعاش المبكر

وسيتم التفعيل مع حلول شهر يناير 2025 ويبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة، وتعد هي حقيقة تفعيل المعاش المبكر، التي يتم تطبيقها وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، الذي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

حقيقة تفعيل المعاش المبكر لمواليد الثمانينات

وبشأن حقيقة تفعيل المعاش المبكر، لمواليد الثمانينات فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمنًا عليه بداية من سن الـ18 عاما – السن القانونية للتأمين الاجتماعي – بحيث يكون الموظف مستوفيًا شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عامًا قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر

شروط الخروج على المعاش المبكر لـ الموظف

حقيقة تفعيل المعاش المبكر، شروط الخروج على المعاش المبكر لـ الموظف الذى جاوز سن الخمسين طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

وحددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

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1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون

ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصًا انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025، وبالتالي فإن حقيقة تفعيل المعاش المبكر، ستكون في يناير 2025 مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.