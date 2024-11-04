الإثنين 04 نوفمبر 2024
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حوادث

تحرير 33 ألف مخالفة مرورية أعلى الطرق خلال 24 ساعة

حالة المرور
حالة المرور

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ24 ساعة الماضية  عن ضبط 32 ألفا و745  مخالفة مرورية متنوعة من بينها  14 ألفا و848 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1562 مخالفة السير بدون ترخيص و2 مخالفة موقف عشوائي و1701 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة ومخالفة دراجة نارية و11 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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