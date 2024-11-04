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سياسة

القصبي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية وثيقة تاريخية في سجل إنجازات النواب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد وثيقة تاريخية تسجل فى إنجازات مجلس النواب الذى شهد أمس جلسة تاريخية توافقية اتفق فيها الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.

تحديث النظام القانوني فى مصر

وأضاف القصبي، أن مشروع القانون المعروض ومواد أحكامه الـ 540 خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر ويحقق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن كما يحقق طفرة فى الاجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن أنه يتضمن تطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم ويراعى ذوي الإعاقة وحماية حقوق المرأة والطفل.

وتابع: أيضا يتضمن القانون النص على المحاكمة عن بعد بما يتفق مع الدستور المصرى. 

 

وأعلن القصبي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيًا زملائه من النواب للموافقة عليه.

 

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: “ونحن نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يكون لزامًا علينا توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك توجيه التحية لرئيس مجلس النواب الذى بذل جهود مضنية لتذليل كل العقبات لخروج مشروع القانون للنور، وكذلك توجيه التحية لكافة النواب، أغلبية ومعارضة ومستقلين”.

 

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