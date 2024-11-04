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رصف طريق ترعة نجع حمادي الزراعي بأسيوط

رصف طريق ترعة نجع
رصف طريق ترعة نجع حمادي بأسيوط، فيتو

 أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن رصف طريق ترعة نجع حمادي (صدفا -أبوتيج) الزراعي الداخلي، ضمن الجهود المبذولة لتيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال برفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والقرى، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030. 

 

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

 وأشار إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال تنفيذ كافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل وتذليل العقبات التي قد تواجه نهو الأعمال في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى.

 

رصف لطريق طريق ترعة نجع حمادي من كوبرى صدفا 

 وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والكباري بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية قد قامت بتنفيذ أعمال رصف لطريق طريق ترعة نجع حمادي من كوبرى صدفا حتى حدود قرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بطول حوالى ٤.٥ كم وعرض متوسط ٩ م بدلًا من 6 أمتار، حيث تم توسعة الطريق باعتماد مالي 15 مليون جنيه وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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 وأكد محافظ أسيوط على مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والتأكيد على جودة الأعمال في التنفيذ لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مع توفير إنارة للطريق، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

 

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