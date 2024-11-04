طهران تستعد لهجوم قوي على إسرائيل.. الجيش الإيراني يتعاون للمرة الأولى مع الحرس الثوري.. وأمريكا تحشد قواتها في الشرق الأوسط

بدأت طهران الاستعداد لهجوم قوي ومعقد على إسرائيل من خلال تعاون الجيش الإيراني مع الحرس الثوري الإيراني، خلافًا للمرات التي التي كان فيها الحرس الثوري يتولى الهجمات بمفرده.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية جاء الإعلان عن تلك القرارات حسبما أكد مسؤولين إيرانيين رفضوا الإفصاح عن هويتهم.

إيران تعتزم إستخدام صواريخ مزودة برؤوس حربية أكثر تدميرًا

وذكرت الصحيفة أن إيران أبلغت دبلوماسيين إقليميين بأنها تعتزم استخدام صواريخ مزودة برؤوس حربية أكثر تدميرًا، إضافة إلى أسلحة أخرى في هجومها المرتقب.

موعد الرد الإيراني علي الهجمات الإسرائيلية

وأضافت أن الجيش الإيراني سيشارك في الرد على إسرائيل، وليس فقط الحرس الثوري، خاصة بعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية، وأدت ضرباتها الأخيرة إلى مقتل 4 من الجنود الإيرانيين، إضافة إلى مدني، كما أشارت الصحيفة نقلًا عن أحد المسؤولين الإيرانيين إلى أن الرد سيأتي بعد الانتخابات الأمريكية وقبل تنصيب الرئيس الجديد".

تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل

وأوضح خبراء في تصريحات تلفزيونية، أن التعزيزات العسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تحمل رسائل عدة سواء للمنطقة أو العالم، وذلك في وقت يكثر فيه الحديث عن استعداد إيران لتوجيه ضربة أخرى إلى إسرائيل، في إطار الردود المتبادلة بين الجانبين.

ورأى الخبراء أن التعزيزات العسكرية الأمريكية، تهدف إلى حماية إسرائيل بالأساس، وتحمل أيضًا رسائل إلى كل من الصين وروسيا بأن واشنطن قادرة على الحفاظ على الأمن العالمي، وأنها لن تسمح لبكين أو موسكو بنزع هذا الدور منها.

وأوضح أحد الخبراء أن موقف أمريكا من حرب إقليمية أو ما يشابه ذلك في منطقة الشرق الأوسط واضح، بعدم الرغبة في وصول الأمر إلى هذه الوضعية، مضيفًا أن واشنطن تعمل مع أي إدارة سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، وتعلم أن العالم لا يحتمل حربًا جديدة في الشرق الأوسط قد تتدخل فيها قوى عالمية.

كما أشار الي أن أمريكا نشرت قواتها لتجنب انجرار المنطقة إلى حرب إقليمية من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يكون هناك إمكانية كبيرة لدعم حليفتها التاريخية الاستراتيجية وهي إسرائيل، وألا تكون قابلة للتعرض لأي شكل من أشكال التهديد أو الهجوم من إيران.

أمريكا ترغب في البقاء حاضرة لزعم فض أي نزاعات دولية

بينما رأى آخرون أن الولايات المتحدة تريد التأكيد أنها حاضرة في فض أي نزاعات دولية أو حروب، مستخدمة أدواتها الدبلوماسية ونفوذها، وهذه التعزيزات تحمي إسرائيل بالدرجة الأولى، وتستخدم في الوقت نفسه للرد المناسب من جانبها تجاه أي إنفلات ايراني".

وهذه التعزيزات تحمل رسائل مهمة إقليمية ودولية حول مدى الحضور الأمريكي لحماية إسرائيل التي تمتلك كافة الأدوات في الأساس، وتعمل أيضًا لضمان عدم انفلات المواجهة، وذلك في ظل تجارب الردود المتبادلة السابقة المتفق عليها".

وأشار الخبراء إلى أن هذه التعزيزات العسكرية تحمل أيضًا رسائل دولية مهمة، موجهة بشكل كبير إلى كل من الصين وروسيا، بأن أمريكا قادرة في الحفاظ على الأمن العالمي، وأنها لن تسمح سواء لبكين أو موسكو بنزع هذا الدور منها.