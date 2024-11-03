الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الإسكندرية يوقع عقوبات على 6 أفراد في واقعة سيدة الديسك

سيدة الديسك، فيتو
سيدة الديسك، فيتو

وقعت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عقوبات على المتسببين في واقعة سيدة الديسك بمدرسة الفتوح الاسلامية، التابعة لإدارة العجمى التعليمية بالإسكندرية.

وأصدرت المديرية قرارها بالعقوبات الموقعة على المتسببين فى الواقعة وعددهم 6 أشخاص، حيث طالت العقوبات مدرسا ومدرسة وفرد أمن وشخصين صورا السيدة أثناء الواقعة ومدير المدرسة، بتوقيع خصومات مالية منهم، تتراوح بين خصم 10 أيام إلى أقل من شهر من رواتب المتسببين فى الواقعة.

وأصدر وكيل الوزارة  قرارًا، بنقل أبناء السيدة صاحبة الواقعة إلى مدرسة أخرى لاحتواء الأزمة وعدم الاحتكاك بالمعلمة الموجودة في المدرسة، أحد طرفي الأزمة، حيث تم نقل الطالبين إلى مدرسة حفصة بنت عمر، في نطاق الادارة حسب رغبة والدتهما لاحتواء الأزمة مبدئيًا على أن يتم معاقبة ومحاسبة المتورطين في الأزمة من جانب المدرسة، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون، وأنه سيتم معاقبة المتورطين بكل حزم وحسم لضبط المنظومة التعليمية وإعادة هيبة التعليم.

وبدأت الأزمة بخلاف بين ولية الأمر وإحدى المعلمات داخل المدرسة، قبل الواقعة من الأساس، وأن ولية الأمر بعد ذلك ذهبت إلى المدرسة لأخذ ملف ابنيها، وحين خروجها حدث اشتباك بينها وبين المعلمة فطلبت الأخيرة النجدة، مشيرًا إلى أن ولية الأمر حاولت الخروج من باب المدرسة، وعندما منعها أمن المدرسة، استعانت بمقعد خاص بالأمن للصعود عليه، خوفًا من وصول النجدة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيدة الديسك مدرسة الفتوح الاسلامية إدارة تعليم العجمي اخبار تعليم الإسكندرية

مواد متعلقة

محافظ قنا يشارك في فعاليات ملتقى "المرأة القنائية بين الواقع والمأمول"

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير الزلازل في إثيوبيا على سد النهضة

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر

فخري الفقي: أنا مصدق كلام مديرة صندوق النقد وهذا ما ستفعله معنا

منوعات

المزيد

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (2 – 2)

5 أحكام خاصة بالصلاة حال نزول المطر

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads