تعليم الإسكندرية يوقع عقوبات على 6 أفراد في واقعة سيدة الديسك

وقعت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عقوبات على المتسببين في واقعة سيدة الديسك بمدرسة الفتوح الاسلامية، التابعة لإدارة العجمى التعليمية بالإسكندرية.

وأصدرت المديرية قرارها بالعقوبات الموقعة على المتسببين فى الواقعة وعددهم 6 أشخاص، حيث طالت العقوبات مدرسا ومدرسة وفرد أمن وشخصين صورا السيدة أثناء الواقعة ومدير المدرسة، بتوقيع خصومات مالية منهم، تتراوح بين خصم 10 أيام إلى أقل من شهر من رواتب المتسببين فى الواقعة.

وأصدر وكيل الوزارة قرارًا، بنقل أبناء السيدة صاحبة الواقعة إلى مدرسة أخرى لاحتواء الأزمة وعدم الاحتكاك بالمعلمة الموجودة في المدرسة، أحد طرفي الأزمة، حيث تم نقل الطالبين إلى مدرسة حفصة بنت عمر، في نطاق الادارة حسب رغبة والدتهما لاحتواء الأزمة مبدئيًا على أن يتم معاقبة ومحاسبة المتورطين في الأزمة من جانب المدرسة، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون، وأنه سيتم معاقبة المتورطين بكل حزم وحسم لضبط المنظومة التعليمية وإعادة هيبة التعليم.

وبدأت الأزمة بخلاف بين ولية الأمر وإحدى المعلمات داخل المدرسة، قبل الواقعة من الأساس، وأن ولية الأمر بعد ذلك ذهبت إلى المدرسة لأخذ ملف ابنيها، وحين خروجها حدث اشتباك بينها وبين المعلمة فطلبت الأخيرة النجدة، مشيرًا إلى أن ولية الأمر حاولت الخروج من باب المدرسة، وعندما منعها أمن المدرسة، استعانت بمقعد خاص بالأمن للصعود عليه، خوفًا من وصول النجدة.

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