4 نصائح من الكهرباء للاستخدام الأمثل للسخان والتوفير في الفاتورة الشهرية

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من النصائح للتحكم في استهلاك السخان الكهربائي، وذلك تزامنًا مع دخول فصل الشتاء وزيادة الاعتماد على سخانات المياه، مما يؤدي الي الترشيد في استهلاك الفاتورة الشهرية للكهرباء.

نصائح التحكم في استهلاك السخان الكهربائي

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي:

يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

عند شراء سخان جديد، يفضل شراء السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة بطاقة كفاءة الطاقة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر سبتمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

انخفاض فواتير الكهرباء لشهر أكتوبر

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أن فواتير الاستهلاك المنزلي بدأت في الانخفاض اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي وذلك تزامنًا مع الانخفاض التدريجي في استهلاك التيار وبالتالي ينخفض المقابل المادي الذي يقوم المواطن بدفعه مقابل الاستهلاك.

مواعيد تحصيل غرامات التأخر في دفع فواتير الكهرباء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه سيتم فرض 7% غرامة حال تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يومًا.

وشدد الجهاز في الخطاب المرسل لشركات توزيع الكهرباء على ضرورة أن يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة “الفاتورة” عند تسليمها له، وحال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.