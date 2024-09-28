الكهرباء تتعاون مع 3 شركات صينية لمواجهة سرقة التيار

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشاركة عدد من الشركات الخاصة لمراقبة ظاهرة ارتفاع نسبة سرقة التيار على الشبكة الموحدة للكهرباء، وذلك ضمن جهود الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وضمان استمرار عدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال.

ظاهرة ارتفاع نسبة سرقة التيار الكهربائي

والتقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الفترة الماضية، بمسئولي 3 شركات صينية لدراسة سبل التعاون في مجال خفض الفقد وكشف سرقات الكهرباء.

وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة الماضية لقاءات مع المهندس جو تشون رئيس شركة الصين لمهمات الكهرباء والتى تضم عدد من الشركات تعمل فى كافة مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، كما التقى مع بسون فويو الرئيس التنفيذي لشركة هواوى الصينية لقطاع الطاقة.

التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة مع 3 شركات صينية

والتقي وزير الكهرباء أيضا مع فان يا ليانج رئيس شركة الصين الجنوبية CSG العاملة فى مجالات خفض الفقد ومشروعات توليد الكهرباء، لبحث استمرار التعاون في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية، ومواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتقييم تجربة حساب الاستهلاك والفاقد.

محاضر سرقة الكهرباء

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بداية من الشهر الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري تحرر نحو 513771 محضرا لسرقات التيار الكهربائي، بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 154.977 مليون كيلووات ساعة، فضلا عن 116164 محضرا خلال نفس الفترة تم بمعرفة الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء، وذلك بحجم طاقة يصل إلى 115.026 مليون كيلووات ساعة، مستعرضًا عددًا من حالات الضبط لوحدة مكافحة سرقات التيار الكهربائي بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كمية الطاقة المهدرة من خلال سرقة التيار الكهربائي تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة، وهو نسبة ليست بالقليلة، ويطلق عليها الفقد التجاري وليس الفقد الفني.