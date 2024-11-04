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رياضة

مدرب منتخب بيرو يستنجد بمهاجم أربعيني لمواجهتي تشيلي والأرجنتين

منتخب بيرو
منتخب بيرو

 أعلن اتحاد الكرة في بيرو لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي ضم باولو جيريرو المهاجم المخضرم، صاحب الـ40 عاما، إلى قائمة المنتخب الأول لمباراتي تشيلي والأرجنتين، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، بعد عدم الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة.

وتحتل بيرو المركز قبل الأخير في تصفيات أمريكا الجنوبية، برصيد 6 نقاط.

وتضم القائمة، التي نُشرت على حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد البيرواني لكرة القدم، 29 لاعبا، تم اختيارهم للجولتين الـ11 والـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وفي 15 نوفمبر، سيواجه البيكولور منتخب تشيلي، الذي يدربه مدرب بيرو السابق، ريكاردو جاريكا، في ليما، ثم يتوجه إلى بوينوس آيرس لملاقاة الأرجنتين، يوم 19 نوفمبر الجاري.


ويغيب عن الفريق البيروفي كل من: جواو جريمالدو وماركوس لوبيز، بينما يبرز وجود أربعة حراس مرمى، بسبب إيقاف جاييسي عن مباراة تشيلي.

ويعود جيريرو، لاعب بايرن ميونخ السابق، ومهاجم أليانز ليما البيرواني الحالي، إلى صفوف المنتخب، بعد عدم استدعائه خلال مشاركة بيرو في بطولة كوبا أمريكا.

كما يعود ميجيل تراوكو وإريك نورييجا وأوراسيو كالكاتيرا ولويس راموس.

 

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