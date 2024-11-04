انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينة، وهم 18 سفينة بضائع عامة و8 سفن صب جاف و5 سفن حاويات و3 سفن صب سائل.

كما تم تداول 2170 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، وبلغ عدد الحاويات الواردة 1160 حاوية مكافئة بينما بلغت عدد الحاويات الصادرة 1010 حاويات بواقع 46.5% تقريبا من إجمالي الحاويات المتداولة بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 146 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بالمخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.