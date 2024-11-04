تجديد حبس 3 أشخاص لحيازتهم مخدرات بـ 3.6 مليون جنيه في مطار القاهرة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة كمية من مخدر الكبتاجون في مطار القاهرة الدولي، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الدقهلية) أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته (950 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون") مخبأة داخل حقائبه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مصدر تحصله على الأقراص المخدرة وهما (شخصين – بنطاق محافظة الدقهلية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2100 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد تهريبها لإحدى الدول بالخارج.
وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ(3,660 مليون جنيه تقريبًا)،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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