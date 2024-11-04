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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عامل بمحل عصير متهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة،15 يوما على ذمة التحقيق.
وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة: فرش الكراسي السبب

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.  
وأضاف المتهم ان المجني عليه كان يسعي لطرده من المحل والعقار بدعوي انه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المتوفي ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما ومن ثم المشاجرة.

تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلا.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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