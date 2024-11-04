الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أبرزها وفاة والده وانفصاله عن زوجته، أزمات في حياة محمد حماقي

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

يحتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ 49، وحقق عددا من النجاحات على مدار مشواره الفني، ولكن لم  تخل حياته من الأزمات، مثل غيره من النجوم، حيث إن هناك عددا من الأزمات لا تُنسى في حياة محمد حماقي.

وترصد فيتو خلال هذا التقرير بعض الأزمات التي مر بها محمد حماقي في حياته.

وفاة والده

وفي مقدمة هذه الأزمات تعرضه لأحد المواقف الصعبة أثناء تصوير كليب لأحد أغاني ألبومه الجديد "عمره ما يغيب" حيث توفي والده بعد صراع طويل مع المرض، وأثرت وفاة والده على نفسيته بشكل كبير، فقام بغناء أغنية "ما بلاش" إهداء له في عام 2014.

وفاة عمته

وكانت عمة حماقي من أقرب الشخصيات لقلبه، والتي يجد فيها راحته النفسية مثلما كان يجد مع والده، ولكن كان للقدر كلمة أخرى حيث توفيت في عام 2018، بعد صراع مع المرض، حيث تسببت في حزن كبير له، ووصف حزنه على فراقها قائلا: "توفت اللي كانت بتفكرني بأبويا الله يرحمه وكانت مصبراني على غيابه بعد وفاته".

جلطة بالقلب

وخلال تصوير ألبومه "من قلبي بغني" تعرض حماقي للإرهاق الشديد مما جعل المحيطين به ينقلونه للمستشفى وكان قد تعرض لثلاث جلطات في القلب دفعة واحدة وأجرى على إثرها عمليتين جراحيتين في القلب، ثم أجرى بعدها عملية قسطرة في القلب. 

انفصاله عن زوجته 

ومن أصعب المواقف والفترات في حياة محمد حماقي، هي فترة انفصاله عن زوجته نهلة الحاجري، حيث انفصلا لمدة عامين، وحدث الأمر بهدوء تام، لكنهما عادا لبعضهما مرة أخرى، وعبر عن صعوبة هذه الفترة في لقائه مع صاحبة السعادة، قائلًا: عدى عليا سنتين ماكنتش عايز أشوف حد تاني غيرها، وماكنتش بنام لما أتخيل إنها ممكن تتجوز حد تاني، والحمد لله إننا رجعنا خاصة أنني بحبها بعقلي ومشاعري. 

كسر في القدم

وأصيب "حماقي" بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه "كل يوم من ده" بكسر فى قدمه اليسرى، وذلك أثناء قيامه بمباراة لكرة القدم مع أصدقائه في أحد الملاعب الخاصة في السادس من أكتوبر، وبعد ذلك نقل إلى المستشفى، وعلى أثرها قام بتركيب شريحة و٦ مسامير لكي يتم تثبيت العظام المكسورة بإحدى المستشفيات الكبرى في مدينة الشيخ زايد.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد حماقي عيد ميلاد محمد حماقي أغاني محمد حماقي زوجة محمد حماقي اخبار الفن

مواد متعلقة

محمد حماقي ومصطفى قمر يحييان حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين

كواليس تصوير محمد عبد الرحمن حماقي لـ "روج أسود" (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

مصرع طفل غرقًا بترعة أثناء اللهو أمام منزله بمركز جهينة في سوهاج

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

الصافي يتراجع 8 جنيهات، أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

منوعات

المزيد

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads