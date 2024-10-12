السبت 12 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

لن تستطيعوا تفويته، حماقي يروج لحفله الجديد في القاهرة

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

روج الفنان محمد حماقي لحفله المقبل في فندق الماسة بمدينة نصر يوم 22 أكتوبر الجاري.

 

ونشر حماقي بوستر الحفل عبر حسابه على منصة X وعلق قائلا: استعدوا يوم 22 أكتوبر في القاهرة، مدينة نصر، فندق الماسة لحضور، حفل موسيقي لن ترغبوا في تفويته.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعًا هناك.

 

حفل محمد حماقي في السعودية

 

وفي وقت سابق أحيا محمد حماقي حفلا في المملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن حفلات صيف جدة.

وبدأ حماقي اولى وصلاته الغنائية بأغنيته الجديدة "شاغل عيون الناس" وسط حضور كامل العدد و تفاعل كبير من الجمهور وأجواء تقنية مسرحية مميزة زادت من حماس الجمهور.

 

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