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مياه الشرب بسوهاج تصنع 4 بدالات لتحويل المرافق خلال الطوارئ

صورة من ديزل
صورة من ديزل

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فى الاستفادة من المحركات الديزل المستعملة والمستغنى عنها فى تصنيع 4 بدالات كتجربة أولية جارى التوسع بها مستقبلًا لتوفير مهمات للشركة تساهم فى حالات الطوارئ لتحويل مرافق شبكات انحدار الصرف الصحى خلال أعمال الصيانة وكذلك نزح المياه خلال إصلاح وصيانة خطوط طرد مياه الشرب 

مياه الشرب بسوهاج تصنع 4 بدالات تستخدم فى تحويل مرافق مياه الشرب والصرف خلال الطوارى 

 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان التكلفة التقديرية لاعادة تاهيل عدد 4 بدالات تقدر بقيمة 1.1 مليون جنيه وان تكلفة شراء البدالة الواحدة الجديدة حاليًا تبلغ 800 الف جنيه مما يحقق وفر مالى يقرب من 2.1 مليون جنيه.
 

واشار المهندس على تمام رئيس قطاع الدعم الفنى انه تم استغلال المحركات الديزل المستعملة والمستغنى عنها من محطات مياه الشرب الارتوازية ليتم اضافة بها طلمبات أفقية ذاتية التحضير لاعادة تاهيلها وتجميعهم على مقطورة لسهولة الحركة والانتقال الى مواقع الطوارى ليتم استخدامها كبدالات بعد اختبارها فى مركز اختبار الطلمبات بالشركة  والمركز القومى لبحوث المياه للتاكد من كفائتها اثناء العمل وانه تبلغ قدرة تصرف بدالتين من الذين تم تاهيلهم 150 متر مكعب لكل ساعة لكل واحدة وتبلغ تصرف البدالات الاخرى التى تم تاهيلها 75 متر مكعب لكل ساعة لكل واحدة وانه جارى حاليًا استغلال المزيد من المحركات الديزل لتلبية متطلبات العمل واحتياجات الشركة.

 

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