مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات القطار بمركز المراغة في سوهاج

لقى عامل مصرعه، إثر اصطدامه بقطار «القاهرة - أسوان»، المار على محافظة سوهاج أثناء عبوره في مكان غير مخصص للعبور، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المراغة المركزى

مصرع عامل أسفل عجلات قطار بالمراغة

كان قد تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد العمدة رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بورود للمركز محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة أنه عقب مرور قطار [ القاهرة - أسوان ] تلاحظ عبور المدعو محمد م غ م- سن 51 عامل – ومقيم مركز جهينة من مكان غير معد لعبور المشاة وتم إطلاق آلة التنبيه ولم يستجيب وصار دهسه وتوفي إلي رحمة مولاه.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وبالانتقال والفحص أفاد شقيقه المدعو حسن سن 47 عامل ومقيم دائرة جهينة بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة.



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