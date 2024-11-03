إحالة مدير مدرسة للتحقيق لعدم انضباط العملية التعليمية في سوهاج

قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إحالة مدير مدرسة مناع رضوان للتعليم الأساسي بقرية الديابات التابعة لإدارة أخميم التعليمية، والمتابعين لها منذ بداية العام الدراسي للتحقيق لعدم انضباط وانتظام العملية التعليمية بها

وكيل التعليم بسوهاج يحيل مدير مدرسة والمتابعين لها للتحقيق لعدم انضباط العملية التعليمية

وجاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من مدارس المحافظة للاطمئنان على استقرار وانتظام العملية التعليمية وتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل كثافة الطلاب بالفصول الدراسية وسد عجز المعلمين فى المواد الدراسية المختلفة.

وتبين من خلال زيارته للمدرسة تقصير مدير المدرسة والمتابعين لها لعمليات النظافة العامة داخل المدرسة ووجود كميات كبيرة من القمامة بفناء المدرسة بجانب تقصير مدير المدرسة فى متابعة غياب المعلمين والطلاب والذى أدى بدوره إلى عدم انتظام واستقرار العملية التعليمية بها.

كما قام وكيل الوزارة بزيارة مدرسة الديابات الإبتدائية الجديدة بأخميم تابع خلالها مدى إلتزام المدرسة بوضع الكشوف الخاصة بأسماء وأعداد الطلاب داخل كل فصل دراسي وذلك تنفيذًا للقرارات والتعليمات الوزارية بتقليل كثافة الفصول والإستغلال الأمثل للفراغات الموجودة بالمدارس، كما اطمأن على توزيع الكتب الدراسية على الطلاب وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لمدير المدرسة والعاملين بها لإجراءات النظافة العامة داخل المدرسة.

ووجه بسرعة تشكيل لجنة من موجهى مادة العلوم للمرور على جميع المدارس لمراجعة ومتابعة جميع عهد ومحتويات معامل العلوم بمختلف مدارس المحافظة للاطمئنان والتأكد من صلاحية جميع الأجهزة والمحاليل الكيميائية بها قبل استخدام الطلاب والمعلمين لها

جاء ذلك خلال تفقده لمعمل علوم مدرسة قدرى أبو حسين الثانوية العسكرية بنين بأخميم والتى تابع خلالها مدى انتظام وحضور الطلاب والتأكد من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافة بالفصول الدراسية.

كما شدد على ضرورة متابعة مديرى المدارس للمعلمين المكلفين بالإشراف اليومى داخل المدارس بما يضمن استقرار وانتظام العملية التعليمية حيث تابع خلال زيارته لمدرسة صبرى أبو حسين الرسمية للغات التابعة لإدارة سوهاج انتظام واستقرار العملية التعليمية بها، كما اطمأن على مدى التزام المدرسة بتطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بالتقييمات الأسبوعية والشهرية للطلاب وتقليل كثافة الفصول الدراسية بها.