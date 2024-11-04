موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستعد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح لمواجهة بايرن ليفركوزن على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا



وتنطلق صافرة مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 غدًا الثلاثاء على ملعب آنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا



تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن عبر قناة beIN Sports 2.

ويسعى ليفربول لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة الأوروبية، حيث يحتل وصافة الترتيب بالعلامة الكاملة 9 نقاط، حيث حقق الفوز على حساب ميلان وبولونيا ولايبزيج.

في المقابل، يأتي ليفركوزن في المركز السادس برصيد 7 نقاط، من انتصارين على فينورد وميلان وتعادل مع ستاد بريست.



نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.