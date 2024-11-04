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بدء تسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن الجامعية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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 بدأت المدن الجامعية بـ جامعة القاهرة، في استقبال الطلبة والطالبات للعام الدراسي 2024/ 2025، والتسكين بالغرف وفق جداول زمنية محددة.

 

حيث تعمل إدارة المدن على توفير أفضل سبل الإقامة المريحة للطلاب، مما يتيح لهم فرص التحصيل العلمي والمشاركة في الأنشطة المختلفة التي توفرها الجامعة.

بدء تسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن الجامعية 

 وأكد رئيس الجامعة التزامها بتقديم خدمات متكاملة تليق بطلابها، حرصًا على خلق بيئة جامعية هادئة مستقرة ومحفزة على النجاح، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بعمليات صيانة دورية للمنشآت ضمانا جاهزيتها على نحو مستدام، مشددًا على أن الجامعة ترفع درجة استعداد العاملين لتقديم الدعم والخدمات اللازمة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن منظومة المدن الجامعية تضم مدينة الطلبة في منطقة بين السرايات، وبها 14 مبنى بسعة إجمالية تصل إلى 6700 طالب، بينما تضم مدينة الطالبات بالجيزة 11 مبنى بسعة إجمالية تبلغ 3557 طالبة.

وأشار إلى أن المدن الجامعية في بولاق الدكرور تتكون من 4 مبانٍ بسعة إجمالية تصل إلى 2552 طالبة، إلى جانب وجود مدن البيوت الخارجية التي تقدم خدمات السكن للطالبات والطلبة بمختلف المناطق.

وأكد الدكتور أحمد رجب أن الجامعة اتخذت خطوات متقدمة في مجال التحول الرقمي، وقد انعكس ذلك على التسكين بالمدن، حيث تم توفير كافة الخدمات إلكترونيًا للطلاب، بما في ذلك التقديم للسكن الجامعي عبر نظام الزهراء، واختيار الغرف إلكترونيًّا، وسداد الرسوم عبر نظام الدفع الإلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من الشفافية والعدالة في التوزيع.

 

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العام الدراسي الجديد المدن الجامعية بجامعة القاهرة جامعة القاهرة منطقة بين السرايات

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