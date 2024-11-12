الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة تكفّر السيئات؛ لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر".

 

والصلاة نور لصاحبها في الدنيا والآخرة؛ لحديث عبداللَّه ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور، ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأبيّ بن خلف".

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 5:00

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 5:04

موعد أذان المغرب بأسوان

المغرب: 5:04

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:48

الظهر: 11:39

العصر: 2:39

المغرب: 5:00

العشاء: 6:20

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:54

الظهر: 11:44

العصر: 2:43

المغرب: 5:04

العشاء: 6:25

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:36

الظهر: 11:32

العصر: 2:41       

المغرب: 5:04

العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:44

الظهر: 11:35

العصر: 2:34

المغرب: 4:56

العشاء: 6:16

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

وردتِ الكثير من النُّصوصُ في التَّحذيرِ مِن تَرْكِ الصَّلاةِ، أو التَّهاونِ بها، فمِن ذلك قولُ اللهِ تعالى عن تساؤُلِ أهلِ الجَنَّةِ عنِ المجرمينَ وأنَّهم قالوا: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر: 42 - 43]،  وقولُه تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم: 59].

فضل الصلاة، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ بَينَ الرجُلِ وبَينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ))، عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرُّؤيا، قال: ((أمَّا الذي يُثْلَغُ رأسُه بالحَجَرِ، فإنَّه يأخُذُ القُرآنَ فيرفُضُه، ويَنامُ عن الصَّلاةِ المكتوبةِ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

هل كثرة التبول للرجال مؤشر لمرض خطر؟ طبيب يحذر

بعد عرض التقرير الجلسات المقبلة، توصيات إسكان النواب بتعديل الإيجار القديم

مقتل 4 جنود إسرائليين بصاروخ مضاد للدروع في غزة، وصحف عبرية تصفها بـ"الكارثة الثقيلة"

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، و100 جنيه زيادة بين صغير وكبير السن

تخفيضات تصل إلى 50%، أسعار الأحذية الحريمي في الجمعة البيضاء، 220 لـ الكوتشي والبوت بـ 500 جنيه

انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، اعرف الكيلو وصل لكام

منوعات

المزيد

خطة لـ"حجب الشمس" مدعومة من بيل جيتس، وعلماء يحذرون من الجفاف وفشل المحاصيل

مشاجرة أم عشيقها، تفاصيل جديدة عن طرد جميلة بنما من مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة في انهيار صخري شمال اليمن

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

المزيد

خدمات

المزيد

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين 11/11/2024

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads