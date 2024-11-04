بالتزامن مع زيارة وزير الاستثمار لأنقرة.. 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا.. اللدائن والأسمدة أبرز الصادرات.. والأجهزة الكهربائية أهم الواردات

غادر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القاهرة اليوم متوجها لتركيا، وذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال ومسئولي اتحادات الأعمال والشركات بدولة تركيا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر

وتستهدف الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية للتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصرية وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.

الدورة الأربعين لمجلس وزراء تجارةً اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي COMCEC

هذا ومن المقرر أن يشارك الوزير باجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء تجارةً اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي COMCEC التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما سيلتقي الوزير الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي وعدد آخر من نظرائه من بعض الدول المشاركة في الاجتماع، وسيعقد اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك.

كما سيشارك الوزير بعدد من الاجتماعات التي ينظمها المكتب التجاري المصري بتركيا، وذلك مع اتحادات الأعمال التركية، والتي تشمل اتحاد مصنعي السيارات، واتحاد المقاولين، والاتحاد التركي للمصنعين المستقلين، واتحاد مصنعي مكونات السيارات، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التركية العاملة في مجالات الأثاث والمقاولات والملابس الجاهزة وتجارة التجزئة والتطوير الصناعي والجلود والسيراميك وإدارة الأصول وصناعة الأخشاب وغيرها.

وترصد فيتو حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحجم التبادل التجارى من خلال السطور التالية

3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا فى 2024

أظهرت بيانات الجهاز، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

ومن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال النصف الأول من عام 2024

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 177 مليون دولار.

3. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 143 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 113 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 101 مليون دولار.

ومن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال النصف الأول من عام 2024

1. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 275 مليون دولار.

2. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 278 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات التركية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان تركيا 86.3 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين بدولة تركيا طبقــًا لتقديرات البعثة 73.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.