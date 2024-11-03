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محافظات

طبلية عشماوي تنتظرهما، قصة مقتل تاجر عقارات على يد عاطلين بالشرقية

جنايات الزقازيق،
جنايات الزقازيق، فيتو

شهدت محافظة الشرقية جريمة بشعة في شهر يناير الماضي حين أقدم شخصان على إنهاء حياة تاجر عقارات لسرقته بدائرة مركز ديرب نجم لكن ما قصة القتل.

الإعدام لصاحب ورشة قتل جاره في الشرقية

تفاصيل جريمة هزت ديرب نجم

ترجع أحداث القضية للعام الحالي 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغا بالعثور على جثة شخص بناحية قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن الجثة لشخص يدعى “عبد الرحمن.ي.س” 50 سنة (تاجرعقارات) مقيم بنطاق ديرب نجم.

كما تبين ان المجنى عليه قد لفظ انفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته الخطيرة بطلق نارى وجرى التحفظ على جثمان المتوفى بثلاجة الموتى بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة.

ضبط مرتكبي الجريمة البشعة

على الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين وهم:- "علاء.ع.ط"و"محمد.ث. ث" مقيمان دائرة ديرب نجم وقيامهما باستدراج المجني عليه بغرض بيع سيارة له لمعرفتهما السابقة بوجود مبلغ مالي ضخم بحوزته ورغبته فى شراء السيارة وقاما بالتخلص منه بمكان العثور على جثته ولاذا بالفرار بعد سرقة أمواله التى تقدر بنحو مليون جنيه.

تمكنت القوات من ضبط الجنازة وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى الجريمة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.

قرار محكمة جنايات الزقازيق

أحالت  محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة الحلوانى رئيس المحكمة أوراق المتهمين بإنهاء حياة تاجر عقارات وسرقة مليون جنيه بحوزته إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما من عدمه.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

 

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