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أخبار مصر

الأوقاف تحذر من مخاطر الإلحاد بـ 100 ندوة علمية في المحافظات، اليوم

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، عقب صلاة العشاء، 100 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات تحت عنوان: "من العواقب المدمرة للإلحاد: الانهيار الأخلاقي للفرد والمجتمع"، وذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

الأوقاف تنظم 100 ندوة علمية بعنوان “من العواقب المدمرة للإلحاد”

وحددت الأوقاف، المساجد المشاركة في الندوة العلمية على النحو التالي:

مساجد القاهرة:
مسجد الرحمن الأحمر بالرحاب- القاهرة الجديد، ومسجد خاتم المرسلين- الشروق، ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها)- الدرب الأحمر، ومسجد الأشراف بالبركة.

مساجد القليوبية:
مسجد عبد الفتاح قمر- بنها، ومسجد المجمع الإسلامي- الحي الأول- العبور، ومسجد الفران- الدير - طوخ، ومسجد الساحة الجديد-شبين القناطر.

مساجد الغربية:
مسجد الشيخة صباح-طنطا أول، ومسجد سيدي أحمد البدوي- طنطا أول، ومسجد أبو الفضل الوزيري– المحلة الكبرى، ومسجد الدماطي بطنطا.

مساجد الدقهلية:
مسجد الكبير قولنجيل بمدينة المنصورة، ومسجد النصر بمدينة المنصورة، ومسجد الرحمة– مدينة دكرنس، ومسجد الكبير  - ميت أبو الحسين – أجا.

مساجد الإسماعيلية:
مسجد الرحمن- المحطة، مسجد الإيمان والتقوى- الشيخ زايد- الإسماعيلية.

مساجد كفر الشيخ:
مسجد الكبير -  سيدي سالم غرب، ومسجد الخياط- كفر الشيخ غرب،و مسجد سيدي طلحة- كفر الشيخ غرب، ومسجد التحرير- كفر الشيخ غرب، ومسجد البرهامي– دسوق قبلي، ومسجد الشريف- دسوق قبلي، زمسجد الشريف –محلة مالك- دسوق بحري.

مساجد مطروح:
مسجد عطيوة - شرق مطروح.

مساجد الوادي الجديد:
مسجد البساتين الكبير – الخارجة، ومسجد الشلايلة- موط- الداخلة.

مساجد بني سويف:
مسجد الإيمان – ش المدارس - بندر بني سويف، ومسجد عمر بن عبد العزيز - بندر بني سويف، ومسجد عمار بن ياسر – الحي الأول – شرق النيل  - بندر بني سويف، ومسجد الحاج حزين - ميدان مولد النبي - بندر بني سويف.

مساجد أسيوط
مسجد الفردوس – السادات- جنوب المدينة، مسجد الأموي الكبير- العتبة الزرقاء- غرب المدينة، ومسجد هانم بسيوني-شرق المدينة، والمسجد الكبير بالوليدية- شمال المدينة، ومسجد المجاهدين- غرب أسيوط، ومسجد التقوى- ش ثابت- أسيوط، ومسجد عمر مكرم- أسيوط.

مساجد البحر الأحمر:

مسجد المركز الإسلامي – سفاجا

مساجد المنوفية:
مسجد الأنصار - شبين الكوم، ومسجد القصاص- كفر طنبدي، ومسجد الرؤوف الرحيم- شبين الكوم، ومسجد أبو المكارم- شبين الكوم.

مساجد سوهاج:

مسجد الشهيد عبد المنعم رياض- سوهاج، ومسجد الحق – سوهاج، والمسجد الكبير- بني حميل، ومسجد آل نفادي – طهطا، ومسجد الحاج عبد العال- طهطا.


مساجد الأقصر:
مسجد أبو عياد- بندر الأقصر، ومسجد الحرمين- الغريرة، ومسجد أبو شوشة بالإقالتة- القرنة، ومسجد العتيق- كورنيش النيل- إسنا، ومسجد الرضا- أرمنت الحيط، ومسجد العتيق- أرمنت، ومسجد الرحمن- طيبة، ومسجد أبو نعيم- أصفون.

مساجد البحيرة:
مسجد السد العالي- دمنهور، ومسجد الثورة بكفر الدوار، ومسجد ناصر بمدينة دمنهور، ومسجد أبو مندور برشيد.

مساجد الجيزة:
مسجد المدينة المنورة- حدائق الأهرام، ومسجد الإخلاص-  أبوصير، ومسجد الهداية- مركز الشباب- الجلاتمة، ومسجد الصباح- الهرم.

مساجد الشرقية:
مسجد الفتح- الزقازيق، ومسجد المجمع الإسلامي بالنخاس- القنايات، ومسجد الملكين- تل راك، والمسجد الكبير – قرية خلف الله - أبو كبير، ومسجد ستيتة نصار-  الإبراهيمية، ومسجد المزينين- القرين، ومسجد الإمام عبد الحليم محمود- بلبيس، ومسجد أبو العلا حسان- أبو حماد، ومسجد زاد المعاد- العاشر من رمضان، ومسجد النصر- أبو حماد.

مساجد شمال سيناء: 
مسجد المجمع الإسلامي– المساعيد، مسجد أم القرى – العريش.

مساجد السويس:
مسجد المصطفى الملك عبدالله – عتاقة

مساجد الإسكندرية:
مسجد حاتم- سموحة، مسجد حسن علام – سموحة، ومسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر حمدي- القلعة محور المحمودية، ومسجد الشعراوي- لوران.

مساجد جنوب سيناء:
مسجد الزهراء- طور سيناء.

مساجد المنيا:
مسجد مصطفى عمر- دير مواس، ومسجد أبوبكر السمسطاوي–  بندر مغاغة، ومسجد الفولي– المنيا الجديدة، زمسجد التحرير – شلبي.

مساجد بورسعيد:
مسجد التوكيلات الملاحية- إدارة الشرق وبور فؤاد.

مساجد أسوان:
مسجد الرضوان- الكرور، ومسجد عبد الرحمن- الكرور.

مساجد دمياط:
مسجد الغربي بالروضة– بندر دمياط، مسجد الدعوة- دمياط الجديد.

مساجد الفيوم:
مسجد الفتح - قحافة- بندر أول الفيوم، ومسجد عبد الله وهبي – بندر ثان، ومسجد الهواري- ترسا، ومسجد والي ميزار - غرب الوادي.

مساجد قنا:
مسجد الخليلية–  بندر قنا، ومسجد الأنصار- الشئون.

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وزير الأوقاف: التعليم في أي أمة من الأمم هو المعبر عن متطلباتها وقيمها وتطلعاتها

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