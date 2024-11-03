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وكيل الأوقاف بالإسكندرية يجري جولة مفاجئة على المساجد
قام الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بجولة مرورية اليوم الأحد على مقر إدارة شرق وإدارة وسط للوقوف على مدى انضباط الموظفين بالإدارتين، ومدى تعاونهم مع المترددين من الأئمة، والعاملين، وكذلك رواد المساجد.
ووجه الدكتور وكيل الوزارة بالتعامل اللائق مع السادة الأئمة، مع أهمية دعم الإمام، ورفع معنوياته هذا وقد وجه فضيلته أيضًا بتخصيص موظف بمقر الإدارات لذوي الهمم.
وأسفر المرور عن رصد عدد من المخالفات وقد وجه وكيل الوزارة بتحويل المخالفات للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.
وعقد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عددا من المقابلات لعدد من الائمة والمفتشين لترشيحهم إلى وظائف قيادية بالمديرية والإدارات الفرعية وذلك بحضور الشيخ هاشم سعد الفقى مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية والشيخ محمود نصر الدين رئيس شئون القرآن والشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة.
وأكد أنه حريص على إبراز المتميزين من الأئمة والدفع بهم في العمل الإداري بالمديرية والإدارات.
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