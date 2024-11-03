الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل مع مارسيليا 1-1 في الشوط الأول

مصطفى محمد
مصطفى محمد

تعادل فريق نانت مع نظيره مارسيليا بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لا بوجوار ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

افتتح مارسيليا التسجيل عن طريق نيال موباي في الدقيقة 23، فيما تعادل نانت عن طريق تينو كاديويري في الدقيقة 38.

تشكيل نانت أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي 

وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافون.

في خط الدفاع: نيكولاس كوزا، نيكولاس بالويس، جان شارل كاسيتليتو، ماركوس كوكو.

في خط الوسط: دوجلاس جوميز، بيدرو شيريفيلا، موسيس سيمون، تينو كاديوير، سوربا توماس.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

الصورة

 

 

مصطفى محمد يشارك أساسيا أمام ستراسبورج

وكان النجم المصري مصطفى محمد قاد تشكيل نانت في المباراة الماضية ضد ستراسبورج من بداية اللقاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2024- 2025 والتي انتهت بخسارة فريقه.

 

وتواجد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، في تشكيل فريقه الأساسي لثاني مرة على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي.

 

مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو
مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو

 

تشكيل نانت أمام ستراسبورج

 وبدأ فريق نانت الفرنسي مباراته أمام سترايبورج بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كوكو- كاستيليتو- زيزي- كوزا.

وسط الميدان: جبامين- دوجلاس أجوستو- توماس.

الهجوم: كادويري- أبلين- مصطفى محمد.

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

 

نانت مارسيليا نانت أمام مارسيليا الدوري الفرنسي مصطفي محمد

مواد متعلقة

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

من يعوض غياب زيزو أمام سموحة في الدوري الممتاز؟

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ناصر ماهر وموقفه من مباراة سموحة

مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

محمد النني يحصل على الرخصة التدريبية "A"

شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي (صور)

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

قرار تربوي من حسام حسن يبعد لاعب الزمالك عن معسكر منتخب مصر

عصام عبد الفتاح مهاجما جهاد جريشة بسبب الأهلي: أهان الحكام (فيديو)

هل من الوارد زيادة قرض صندوق النقد لأكثر من 8 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

مانشستر سيتي يرصد مبلغا ضخما لضم عمر مرموش

منوعات

المزيد

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة الجندي: غض البصر تحصين ضد الشهوات والمحرمات (فيديو)

ما الحكمة من تكرار بعض آيات القرآن الكريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحسين الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads