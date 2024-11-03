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رياضة

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن المدير الفني لفريق نانت تشكيل فريقه لمواجهة مارسيليا اليوم الأحد على ملعب لا بوجوار ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

 

تشكيل نانت أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي 

وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

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مصطفى محمد يشارك أساسيا أمام ستراسبورج

وكان النجم المصري مصطفى محمد قاد تشكيل نانت ضد ستراسبورج من بداية المباراة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2024- 2025 التي انتهت بخسارة فريقه.

 

وتواجد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، في تشكيل فريقه الأساسي لثاني مرة على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي.

 

مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو
مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو

 

تشكيل نانت أمام ستراسبورج

 وبدأ فريق نانت الفرنسي مباراته أمام سترايبورج بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كوكو- كاستيليتو- زيزي- كوزا.

وسط الميدان: جبامين- دوجلاس أجوستو- توماس.

الهجوم: كادويري- أبلين- مصطفى محمد.

 

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع فريق ستراسبورج رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في أربع وخسر مواجهتين، في حين تجمد رصيد نانت عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر، حيث فاز مباراتين وتعادل في أربع وخسر 3 مواجهات.

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