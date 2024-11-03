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رياضة

عصام عبد الفتاح مهاجما جهاد جريشة بسبب الأهلي: أهان الحكام (فيديو)

عصام عبد الفتاح،
عصام عبد الفتاح، فيتو

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق: التحكيم ضحية ولن أعود للعملة بلجنة الحكام مرة أخرى في ظل الظروف الحالية.

مشكلة الحكام المصريين

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اآخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": الحكام المصريين لم يتلقوا أي دورات تدريبية طوال الـ3 سنوات الماضية، منذ أن تمت الاستعانة بالخبراء الأجانب.

نفوذ وقوة الأندية

وأشار إلي أن بعض أندية الدوري الممتاز لها سلطة وقوة تتفوق على اتحاد الكرة، وبالتالي لا يوجد أي حماية للحكام المصريين، معقبا: حكامنا هم الحلقة الأضعف في المنظومة.

وتابع: خبير التحكيم الأجنبي لا يصلح للدوري المصري ولا يجيد التعامل مع أزمات اللعبة، ويجهل كيفية التعامل مع حكامنا وطرق الاختيار للمباريات.

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وواصل: توفير مناخ جيد للحكام المصريين أحد أهم أسباب نجاح المنظومة والقضاء على السلبيات.

تصريح جهاد جريشة

وعلق على تصريح جهاد جريشة بشأن أحقية الأهلي في طلب خبير تحكيم أجنبي والدفاع عن حقوقه، علق عصام عبد الفتاح:"أهان الحكام وطعن في قدراتهم وإمكانياتهم".

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