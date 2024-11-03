هل من الوارد زيادة قرض صندوق النقد لأكثر من 8 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: "الحكومة تراعي في ظل التطورات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية على مصر ألا تثقل كاهل المواطنين بأي أعباء إضافية".

الإصلاحات الاقتصادية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تقديرها للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.

حقيقة زيادة قرض صندوق النقد

وأكد: لم يتم التطرق مع مديرة الصندوق لزيادة قرض صندوق النقد الدولي لمصر أكثر من 8 مليارات دولار، والمراجعة الرابعة تستهدف ما تم تنفيذه وما يتم تنفيذه من مستهدفات في برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وتابع: لا توجد هناك حاجة لزيادة دعم قرض صندوق النقد الدولي بقدر استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه حاليا.



ضبط سعر الصرف

ولفت إلى أن مديرة صندوق النقد أشارت إلى نجاح الحكومة في ضبط سعر الصرف والتخلص من الضغط على العملات الأجنبية.