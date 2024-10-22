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أخبار مصر

وزير العمل يعلن بدء صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث "منشأة القناطر"

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صرف ثلاثة ملايين و380 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأُسر 16 مُتوفيا و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ضحايا غرق ميكروباص منشأة القناطر.

وقال محمد جبران وزير العمل إن التعويضات وصلت إلى 200 ألف جنيه لكل مُتوفى و20 ألفًا للمُصاب.

وأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى.

وأكد الوزير جبران: أن الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا،وكذلك المُصابين،منذ فترة وعقب وقوع هذا الحادث،وبعد إستيفاء كافة الأوراق المطلوبة إعتمدنا المستحقات اليوم.

 

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