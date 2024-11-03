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رياضة

الدوري الألماني، مونشنجلادباخ يتقدم على بريمن 2-0 في الشوط الأول

بوروسيا مونشنجلادباخ،
بوروسيا مونشنجلادباخ، فيتو

الدوري الألماني، انتهى الشوط الأول من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أمام نظيره فيردر بريمن بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

 

سجل أهداف مونشنجلادباخ كل من الحساني بلايا في الدقيقة 11، وماركو فريدل في الدقيقة 12 وفرانك هونورات في الدقيقة 45.

فريق فيردر بريمن، فيتو
فريق فيردر بريمن، فيتو

 

بروسيا دورتموند يفوز على لايبزيج

من جهة أخرى، فاز فريق بروسيا دورتموند علي آر بي لايبزيج بهدفين مقابل هدف في ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

أحرز هدفي بروسيا دورتموند كل من  ماكسيميليان بيير  في الدقيقة ٣٠ وسيرهو جيراسي في الدقيقة ٦٥.

وأحرز هدف لايبزيج بنيامين سيسكو في الدقيقة ٣٧.

 

ترتيب بروسيا دورتموند وآر بي لايبزيج

ويحتل فريق لايبزيج المركز الثاني برصيد 20 نقطة خلف المتصدر بايرن ميونيخ ويحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد مرور تسع جولات.

واستطاع دورتموند استعادة توازنه بعد سلسلة الهزائم الميدالية ومصالحة جماهيره.

ودخل دورتموند بعد هزيمته الأخيرة أمام أوجسبورج بنتيجة 2-1 في الأسبوع الماضي كذلك، تلقى دورتموند ضربة موجعة بخروجه من بطولة كأس ألمانيا على يد فولفسبورج، حيث خسر الفريق بهدف نظيف.

 

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الدوري الألماني بوروسيا مونشنجلادباخ فيردر بريمن الحساني بلايا ماركو فريدل فرانك هونورات

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