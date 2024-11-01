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رياضة

الدوري الألماني، تعادل باير ليفركوزن وشتوتجارت سلبيا بالشوط الأول

ليفركوزن، فيتو
ليفركوزن، فيتو

تعادل فريقا باير ليفركوزن وشتوتجارت سلبيا بالشوط الأول خلال لقائهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسليجا” لموسم 2024/2025

مباراة باير ليفركوزن وشتوتجارت

 

ويسعى ليفركوزن لاستغلال قوته الهجومية وحسم المباراة منذ البداية، لتحقيق فوز يعزز موقعه في المنافسة.

 

تشكيل باير ليفركوزن أمام شتوتجارت

ودخل باير ليفركوزن اللقاء بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.
خط الدفاع: إدموند فيصل، جوناثان تاه، بييرو هينكابي.
خط الوسط: نوردي موكيلي، روبرت أندريش، جرانيت شاكا، أليكس جريمالدو.
خط الهجوم: جيريمي فريمبونغ، فلوريان فيرتز، فيكتور بونيفاس.

 

ترتيب باير ليفركوزن وشتوتجارت


ويحتل باير ليفركوزن المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة،. أما شتوتجارت، فيأتي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة

ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

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