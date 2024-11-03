هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

سادت حالة من الغضب والحزن الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد مصرع طالب علي يد زميله بمدرسة في محافظة بورسعيد.

طالب يطعن زميلة في مدرسة ببورسعيد

البداية عندما لقي طالب بمدرسة الميكانيكية بنين بمحافظة بورسعيد، مصرعه، صباح اليوم الأحد، إثر تلقيه طعنة نافذة من زميله داخل المدرسة.

وتبين أن المجني عليه يدعى محمد عمر مهران، والطالب المتهم بقتله بطعنة نافذة في القلب يدعى "ع.ن.ع" وكلاهما طالبان بالصف الأول في المدرسة.

وأكد الدكتور محمد محسن، مدير مستشفي الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وصول الطالب المجني عليه إلى المستشفى في حالة سيئة جدًّا متأثرًا بجراحه، وأن أطقم الرعاية الطبية حاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفى، هذا وقد كلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن المتوفي الطالب محمد عمر مهران طلب النزول إلي دورة المياه وأثناء توجهه إليها التقي بالجاني ويدعى “ع ن ع” وسدد له طعنة نافذة فى القلب.

وأضافت المصادر أن الطالب بالصف الأول بالمدرسة الميكانيكية فى بورسعيد والجاني فر هاربا من أعلي سور المدرسة.

وتوجه على الفور مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إلى المدرسة السالف ذكرها وبرفقته فريق المتابعة المركزية والإدارة القانونية والمكتب الفني بالمديرية، عقب إبلاغه بواقعة مصرع الطالب داخل المدرسة، وأصدر قرارًا عاجلًا بإحالة جميع من لهم علاقة بالواقعة من إشراف ومعلمين للتحقيق الفورى واستبعاد مدير المدرسة وتكليف لجنة بإدارة شئون المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

قرارات عاجلة من التعليم بعد مصرع طالب ببورسعيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بخصوص الحادث الذي وقع في مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية، فقد اتخذت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد الإجراءات التالية:

حادث مدرسة بورسعيد

إلغاء تكليف مديرة المدرسة وتحويل كافة المسئولين في المدرسة للشئون القانونية.

إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفني.

إلغاء تكليف مدير إدارة التعليم الصناعي.

إلغاء تكليف رئيس قسم التعليم الفني بإدارة شمال.