الأحد 03 نوفمبر 2024
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رياضة

لجنة الحكام بأسوان تنظم يوما تثقيفيا وتجري فحوصات الطول والوزن

لجنة حكام منطقة أسوان
لجنة حكام منطقة أسوان لكرة القدم، فيتو

عقدت لجنة الحكام الفرعية بمنطقة أسوان لكرة القدم برئاسة الكابتن محمد علي وعضوية صلاح عرابي مدير إدارة اللجنة وأحمد رزق عضو اللجنة اللقاء الاستعدادي والتحضيري لتجهيز حكام منطقة أسوان للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

وقدمت لجنة الحكام بأسوان في بداية اللقاء نقل تحيات اللجنة الرئيسية للحكام وجميع مسؤولي المنطقة متمنين التوفيق والنجاح مع بداية موسم مبشر لجميع الحكام.

وعكفت اللجنة خلال لقائها على عرض جميع التعليمات التي تقدمها لجنة الحكام الرئيسية والفرعية وعملية الالتزام الكامل بكافة المستجدات الحديثة والتعديلات في قوانين التحكيم التي تساعد علي نجاح الحكم.

إخضاع الحكام لفحوصات قياس الطول والوزن

وأكدت اللجنة الفرعية للحكام بأسوان خلال الفحوصات التي اقيمت لاجراء عملية الوزن والطول لمتابعة واهتمام مستوي الوزن والطول لكل الحكام وعدم الاستهتار بأي جانب يحتاجه الحكم لتطوير اداءه والذي جاءت بناءا علي تعليمات وتوجيهات لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن محمد فاروق.

تجمعات دورية لحكام أسوان

وشددت اللجنة الفرعية علي استمرارية اللقاءات والتجمعات بصفه دورية لمتابعة مستوي اداء الحكام وتحليل بعض الالعاب للحكام وعرض كل تعديلات وتوضيحات القانون التي يقدمها الاتحاد الدولي الفيفا.

وعقدت فعاليات اللقاء بمنطقة اسوان لكرة القدم بحضور حكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة والذي انعقد تحت اشراف لجنة الحكام بأسوان

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