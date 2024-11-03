الغندور: مفيش نادي على رأسه ريشة، حكامنا بيغزلوا برجل حمار، والأخطاء جزءٌ من كرة القدم

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، أنه ليس من المنطقي أن يتحكم نادٍ أو آخر في تجديد جنسية رئيس لجنة الحكام، ويتمسك بتواجد حكم أجنبي سابق على رأس اللجنة، خاصة أنه وقتها سيعلم الجميع أن هذا النادي كلمته تسير على اتحاد الكرة وجميع الأندية وهو أمر غير منطقي، قائلًا: مفيش نادي على رأسه ريشة.

أضاف الغندور في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: أتمنى أن يكون الأهلي مخطئًا في بيانه الصادر المطالب بتوفير رئيس لجنة حكام أجنبي لأنه مطلب غير شرعي تماما، فليس من حق أي نادي تماما مهما كان اسمه أن يطالب بتحديد هوية من يدير لجنة الحكام.

الحكام سيفقدون الثقة في أنفسهم

وأوضح: إذا استجاب اتحاد الكرة لطلب الأهلي أو غيره باستقدام حكم أجنبي سيكون الجميع على علم بأن هذا النادي يتحكم في اتحاد الكرة، ويوجه الجميع إلى صالحه فقط وأيضا الحكام نفسهم سيفقدون الثقة في أنفسهم لأنهم سيخافون من النادي الذي نجح في فرض سيطرته على اتحاد الكرة.

أزمة حقيقية في تقنية الفيديو

وأكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، أن هناك أزمة حقيقية في تقنية الفيديو المستخدمة في مباريات الدوري المصري الممتاز، مشددًا على أن هناك أدوات أحدث وتقنية أفضل بشكل متطور من نظيرتها الموجودة في مباريات الكرة المصرية، ويجب أن تشهد عملية استخدام تقنية الفيديو تطويرًا شاملًا لمواجهة الأخطاء الناتجة عن رداءة الأدوات المستخدمة والتي عفى عليها الزمن.

أضاف الحكم المونديالي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: حكامنا في مصر بيغزلوا برجل حمار في ظل ضعف الإمكانيات المتوفرة لديهم ومعهم الحق تماما في الاعتراض على عدم تزويدهم بأحدث التقنيات المستخدمة في التحكيم ومواكبة التطور الذي تشهده عملية التحكيم على مستوى العالم.

وأوضح أن تقنية الفيديو في مصر يجب أن تشهد تطويرا شاملا لتجنب الأخطاء الناتجة عن عدم تحديث هذه الأدوات، مؤكدًا أن الأخطاء جزءٌ من لعبة كرة القدم وجميع دوريات وبطولات العالم الكبرى تشهد أخطاءً تحكيمية معتادة صغيرة وكبيرة، ولكن نحن هنا نتحدث عن الإمكانيات الفنية والتقنية التي نعاني من عدم توافرها.