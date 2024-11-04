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اليوم، تشغيل 100 أتوبيس لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي

أتوبيسات لخدمة رواد
أتوبيسات لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى، فيتو
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تبدأ وزارة النقل من اليوم ولمدة 4 أيام، تشغيل 100 أتوبيس وذلك في إطار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لخدمة رواد المنتدى فقد اتمت الوزارة الاستعدادات الخاصة بتوفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة.

 

حيث قامت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة بإعداد خطة تشغيل تفصيلية لنقل رواد المنتدي بالمجان خلال فترة انعقاده وذلك للمسجلين لحضور الفعاليات بمنصة المنتدى (https://wuf.unhabitat.org/wuf12) بواقع عدد 100 أتوبيس صديقة للبيئة (30 أتوبيس غاز – 70 أتوبيس كهرباء) وذلك تسهيلًا على رواد المنتدى ودعم حركة تنقلاتهم من وإلى مقر انعقاد المنتدى بمركز المنارة.

كما تقرر أن تكون مواعيد الخدمة من الساعة 6:15 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً على مدار اليوم من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبري بنظام التفويج المباشر بحيث ينطلق الأتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة إلى مقر انعقاد الفعاليات بدون توقف في أي محطات أخرى وذلك بزمن تقاطر يصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة والمحطات كالتالي ( التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد –شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادي - دريم بارك -التجمع الأول ) علمًا بأنه يتوافر كود الإتاحة الخاص بذوي الهمم في هذه الأتوبيسات بنسبة 30 %.

وأشار بيان الوزارة الي انه تم التنسيق مع شركة UBER لتوفير خدمة مخفضة السعر للتنقل من والي مركز المنارة وذلك عن طريق استخدام البروموكود الخاص بالشركة والذي سينشر على منصة المنتدي (التطبيق الخاص بالمنتدي)، كما تم اتاحة تطبيق اليكتروني من خلال رابط تحميل ((QR https://drive.google.com/.../1iTNKkx_a4-CPm... لخدمة رواد المنتدي لمعرفة مواعيد –وأماكن الأتوبيسات الخاصة بنقل رواد المنتدي بحيث اشتمل التطبيق على (مواعيد الاتوبيسات – خريطة للمسارات الاتوبيسات - إمكانية تخطيط رحلات من موقع جوجل لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى بالقاهرة مثل المترو والقطار الكهربي وحافلات النقل العام )

كما أتاحت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي دليل لخدمة رواد المنتدى من خلال الموقع الرسمي لوزارة النقل المصرية (www.mot.gov.eg ) ومنصة المنتدي الرسمية ( https://wuf.unhabitat.org/wuf12) حيث يشتمل الدليل على (تعريف بالخدمة المقدمة لرواد المنتدى - بيانات محطات الانطلاق (اسم المحطة – الموقع الجغرافي للمحطة على خرائط جوجل – مواعيد الانطلاق من المحطات ذهابا وعودة) وخريطة للمسارات Schematic Map، كما تم تخصيص رقم واتساب( 01210126662) لخدمة العملاء باللغتين العربية والإنجليزية.

كما ستقوم وزارة النقل خلال فعاليات المنتدى بمراقبة الخدمة المقدمة وجودتها (متابعة سير الحافلات وتنفيذ الرحلات وفقا للمواعيد المعلنة والتنسيق اللحظي بخصوص أي مشكلات في التشغيل.....) وذلك من خلال غرفة التشغيل التابعة لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتصلة بالأتوبيسات من خلال عدد 100 جهاز POS توفر المتابعة اللحظية لسير الحافلات وإتاحة معرفة موعد القيام والوصول وبيانات السائق الذي يقوم بالرحلة.

والجدير بالذكر أن وزارة النقل قامت بتوفير عدد 10 حافلات أخرى ( 7 شركة إكتا و3 الشركة القابضة للنقل البري والبحري ) للخدمات اللوجيستية بالمنتدى.

 

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