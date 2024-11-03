محافظ القاهرة يشهد نهائي دوري المدن المطورة بملاعب الأسمرات

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نهائي دوري المدن المطورة بملاعب الأسمرات، وقام بتسليم الجوائز للفرق الفائزة.

وحصل فريق الأسمرات على كأس البطولة، فى حين حل فريق الخيالة فى المركز الثانى، وفريق المحروسة فى المركز الثالث، وحصل فريق أهالينا على المركز الرابع.



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه من أهم الأولويات التي وضعتها الدولة نصب عينها من أجل تحسين جودة حياة المواطنين هو "بناء البشر" عن طريق اكتشاف المواهب وتنميتها وبصفة خاصة في الأحياء المطورة، وهو ما استلزم مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية سعيًا لاكتشاف المواهب وصقلها، مشيرًا إلى أن الأحياء المطورة أخرجت العديد من الأبطال الرياضيين فى مختلف المجالات.

شهد حفل الختام د.حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

