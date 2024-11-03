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أخبار مصر

محافظ القاهرة يشهد نهائي دوري المدن المطورة بملاعب الأسمرات

نهائى دورى المدن
نهائى دورى المدن المطورة، فيتو
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شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نهائي دوري المدن المطورة بملاعب الأسمرات، وقام بتسليم الجوائز للفرق الفائزة.

وحصل فريق الأسمرات على كأس البطولة، فى حين حل فريق الخيالة فى المركز الثانى، وفريق المحروسة فى المركز الثالث، وحصل فريق أهالينا على المركز الرابع.

 

محافظ القاهرة: الدولة حريصة على تحسين مستوى جودة الحياة

محافظ القاهرة: تفاعل دولى ومحلى مع المنتدى الحضرى العالمى


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه من أهم الأولويات التي وضعتها الدولة نصب عينها من أجل تحسين جودة حياة المواطنين هو "بناء البشر" عن طريق اكتشاف المواهب وتنميتها وبصفة خاصة في الأحياء المطورة، وهو ما استلزم  مشاركتهم  الفعالة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية سعيًا لاكتشاف المواهب وصقلها، مشيرًا إلى أن الأحياء المطورة أخرجت العديد من الأبطال الرياضيين فى مختلف المجالات.

شهد حفل الختام د.حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.
 

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