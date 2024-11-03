إثيوبيا فوق صفيح ساخن، تراجع شعبية حزب آبي أحمد والخبراء يطالبون بنفيه

كشف موقع "أخبار الأمهرة" عن تراجع شعبية حزب الازدهار الإثيوبي، الذي يدعمه وينتمي له آبي أحمد.

ودق زعماء حزب الازدهار ناقوس الخطر، بشأن تراجع شعبية ودعم حزب آبي أحمد في إثيوبيا، وخاصة في المناطق الجنوبية لإثيوبيا.

تراجع شعبية حزب آبي أحمد وحزبه يدق ناقوس الخطر

وقالت "أخبار الأمهرة" عن شعبية حزب آبي أحمد: "دق زعماء حزب الازدهار المحلي في هاواسا ناقوس الخطر، بشأن تراجع الدعم لحزب الازدهار الحاكم في المناطق الجنوبية من إثيوبيا"

وأكد موقع “أخبار الأمهرة”: "المسؤولون المحليون في حزب الرخاء اشتكوا أن حزب الرخاء والازدهار، حزب آبي أحمد، لا يوزع الميزانية بشكل صحيح، وأن العديد من الموظفين المدنيين لم يتلقوا رواتبهم لأكثر من 4 أشهر، مع هيمنة الأورومو، العرقية التي ينتمي لها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على المناصب الرئيسية على المستوى الوطني"، مشيرًا إلى أن “الظروف غير الآمنة للسفر إلى منطقة العاصمة أديس أبابا”.



كما كشف حبيب عمر، الباحث في شؤون الاستراتيجية السياسية العسكرية في معهد القرن الأفريقي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، أن: "إثيوبيا.. إقليم حواسا سيذاما، أعضاء حزب آبي أحمد يتحدثون عن التراجع شعبية حزب الازدهار الحاكم، الذي يترأسه آبي أحمد".

حزب الازدهار الحاكم يغضب جنوب إثيوبيا

وقال حبيب عمر إن: "اعضاء المحليين التابعين حزب الازدهار الحاكم في اقليم سيداما ندا دقوا ناقوس الخطر بشأن تراجع الدعم لحزب الازدهار الحاكم في المناطق الجنوبية من إثيوبيا.. واشتكى المسؤولون المحليون أن الحزب الوطني الذي يترأسه آبي أحمد لا يوزع الميزانية بشكل صحيح، وأن العديد من موظفي الخدمة المدنية لم يتلقوا رواتبهم لأكثر من 4 أشهر".

وأضاف حبيب عمر أن "عرقية الأورومو يهيمنون على المناصب الرئيسية على المستوى الوطني، وظروف السفر غير الآمنة إلى منطقة العاصمة أديس أبابا".

عرقية الأورومو تسيطر على إثيوبيا، فيتو



وقال كرزيستوف بلازيفيتش، رئيس مؤسسة معهد الهجرة والأمن البولندي والمتخصص في الشأن الإثيوبي: "إن المعلومات التي أوردتها وكالة أنباء أمهرة اليوم، والتي يصعب التأكد منها بسبب الحصار الحكومي المفروض على وسائل الإعلام المعارضة، تحمل مؤشرات حقيقية على وجود انقسام في النخبة الحاكمة، وفي هذه الحالة، هناك مشاكل متعلقة بمتأخرات رواتب المسؤولين الحكوميين في جنوب البلاد".

وأضاف كرزيستوف بلازيفيتش: "الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي مؤشرات تستحق الاهتمام من جانب دبلوماسية دول الاتحاد الأوروبي وديمقراطية المجتمع الدولي، على وجود تهديد حقيقي لاستقرار إثيوبيا والمنطقة نتيجة لتركيز السلطة في أيدي قطاع ضيق من الشعب الإثيوبي"

نظام آبي أحمد دمر إثيوبيا ومطالبات بنفيه

وقال كرزيستوف بلازيفيتش: "إن جماعة أورومو، حزب الشعب المعارض الذي لا يمثل حتى أغلبية هذه الجماعة العرقية، منقسم بشدة بشأن الأهداف والأسباب التي قد تدفع إلى وحدة الدولة أو تفككها، وإذا ما وضعنا في الحسبان الصراعات الداخلية العديدة وفقدان الثقة الشعبية في الحكومة، فإننا نشهد الآن حالة من الاضطراب الشديد..".

ووصف كرزيستوف بلازيفيتش نظام حكم آبي أحمد بأنه "نظام حكم دكتاتوري في بلد مدمر اقتصاديًا، والبلاد في وضع مالي محفوف بالمخاطر، ويتم تنفيذ التطهير العرقي، والعنف يتزايد، والأزمة الإنسانية تتفاقم، والدعاية الرسمية تكذب وتكذب حول الوضع الحقيقي".

مطالبات بنفي آبي أحمد، فيتو



وتابع كرزيستوف بلازيفيتش واصفًا نظام آبي أحمد بأنه "يتعهد بتقارب غير حاسم مع القوى ذات الميول الإمبريالية مثل ضم الأراضي، ودعم الإرهاب العالمي، وزعزعة الاستقرار من خلال أزمة الهجرة المصطنعة والتضليل الذي يزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي".

وطالب كرزيستوف بلازيفيتش بأنه “يجب إدانة أي دعم من جانب أجزاء أخرى من المنطقة التي تنتهك الحقوق الأساسية والحريات والمسؤوليات المدنية، ووقف التمويل عن نظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. ويجب التواصل مع شعب تيجراي والمعارضة في تيجراي وقوات فانو في أمهرة لتشكيل تحالف تكتيكي لإجبار أبي أحمد على الاستقالة أو نفيه من إثيوبيا، والقبض عليه ومحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبالتالي حشد الشعب الإثيوبي ومنحه الأمل في العيش في ديمقراطية... الهياكل الأساسية والتنمية الاقتصادية”.

