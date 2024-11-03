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جامعة أسيوط تُطلق مسابقة "بداية طريق" في مجال الفنون البصرية

جامعة اسيوط، فيتو
جامعة اسيوط، فيتو

 أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن تدشين مسابقة "بداية طريق" ؛ في مجال الفنون البصرية، في الفترة من 1 إلى 25 نوفمبر 2024م، لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، والطلاب، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية؛ " بداية جديدة؛ لبناء الإنسان".

 

ترسيخ السلوكيات الإيجابية

 

 وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛  أهمية المسابقة التي تهدف إلى؛ طرح أفكار فنية مبتكرة؛لتطوير الشكل الجمالي؛ لبعض منشآت الجامعة، فضلًا عن إعلاء قيمة العمل الجماعي، وترسيخ السلوكيات الإيجابية؛ من خلال الممارسة العملية من قبل المشتركين.

 

جامعة أسيوط تعلن جوائز مسابقة الفنون البصرية 

 

 وأعلن الدكتور المنشاوي إن الفائزين في المسابقة؛ سيحصلون على جوائز قيمة؛ شهادات تقدير، وجوائز مالية؛ حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ مالي قدره (4500) جنيه، والمركز الثاني على مبلغ مالي قدره (3500) جنيه، والمركز الثالث على مبلغ مالي قدره (2500) جنيه.

 

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 وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أنه يتم تنفيذ المسابقة؛ تحت إشراف الدكتورة إيناس ضاحي أستاذ التصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والمنسق الفني للمسابقة، والأستاذة ريهام الحفناوي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمنسق الإداري للمسابقة.

ويتم  الاشتراك في المسابقة من خلال رابط التسجيل الآتي: 
 

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