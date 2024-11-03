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خارج الحدود

الصحة اللبنانية: 2986 شهيدا و13402 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب البلاد

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

قالت وزارة الصحة اللبنانية: اليوم الأحد  أن حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ بدء الحرب على لبنان بلغت “2986 شهيدا و13402 مصاب  .

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدتي الغندورية وتبنين في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وشنت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية، ما أدى لتدمير جسر في محافظة عكار شمالي لبنان قرب الحدود مع سوريا.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه جرى تسجيل 71 شهيدًا و169 جريحًا خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر الغارات الإسرائيلية على البلاد.

وجاء في تقرير للجنة الطوارئ الحكومية، أنه تم "خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 109 غارات جوية على مناطق مختلفة من  لبنان.

 

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وزارة الصحة اللبنانية العدوان الإسرائيلي الغندورية جنوب لبنان لبنان جيش الاحتلال

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