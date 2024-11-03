افتتاح فراغ السوق الحضاري بمنطقة الأسمرات

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة حفل افتتاح فراغ السوق الحضارى بمنطقة الأسمرات بحضور م. خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد رزق مدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بمصر.

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسفير بولندا بالقاهرة، وممثلي منظمة الهابيتات، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسى وقيادات محافظة القاهرة،وذلك ضمن برنامج الأثر البيئى للمنتدى الحضرى العالمى استعدادًا لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجاري.

رفع جودة الحياة للمواطنين

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المشروع الذى تم بالشراكة بين محافظة القاهرة وUN Habitat وقام بتنفيذه هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة هو نموذج للشراكة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

ويهدف المشروع لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطنى الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، ويضم المكان العاب اطفال، وعربات للمأكولات الخفيفة، وأجهزة لممارسة رياضة الشارع مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.

وأضاف محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

إنجاح المنتدى الحضري العالمي

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص محافظة القاهرة الكبير على إنجاح المنتدى الحضرى العالمى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، وكونه ثاني أكبر حدث أممى ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.

وأكد محافظ القاهرة أن المنتدى يحظى بتفاعل دولي ومحلي واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى حيث تخطى عدد المسجلين ٣٠ ألف طلب وهو رقم غير مسبوق فى دورات المنتدى الحضرى التى أقيمت من قبل، وسط مشاركة دولية عالية التمثيل والمستوى محليًا وإقليميًا ودوليًّا، في ظل توقعات نجاح الدورة الجديدة للمنتدى على أرض مصر.

وقد شارك فى الافتتاح وفد طلابي من جامعة النيل بصحبة عدد من الدارسين الأجانب والذين أبدوا إعجابهم بتجربة الأسمرات، وتطوير البنية التحتية بها.

وتضمن حفل الافتتاح عروض فنية قدمها فريق كورال قصر ثقافة الأسمرات على المسرح الرومانى بالمدينة، بالإضافة إلى فرق الفلكلور الشعبي والتنورة.

