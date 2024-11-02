حصاد الجولة الأولى في الدوري الممتاز.. الأهلي يتصدر المسابقة.. الزمالك يكشر عن أنيابه بفوز صعب على البنك.. بيراميدز يكتفي بالتعادل الإيجابي أمام بتروجت.. و3 مباريات بدون أهداف

الدوري المصري، انطلق قطار الدوري المصري الممتاز موسم 2024- 2025 يوم الأربعاء الماضي بمباراتين، بمشاركة 18 فريقا.

والأندية الـ18 هي الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري وفاركو وسيراميكا كليوباترا وموردن سبورت وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق 17 جولة، وبعد النهاية تلعب أول 9 فرق على تحديد البطل، و9 فرق لضمان البقاء، على أن يهبط فريقان فقط وليس 3 لدوري المحترفين.

الأهلي

وجمعت المباراة الأولى بين حرس الحدود وسموحة على ملعب استاد حرس الحدود، أما المباراة الثانية فجمعت بين طلائع الجيش والمصري على ملعب استاد برج العرب.

فيما أقيمت يوم الخميس مباراتان، الأولى جمعت بين الجونة وزد على ملعب ستاد خالد بشارة، والثانية جمعت بين مودرن سبورت وإنبي على ملعب استاد السلام.

وأقيمت يوم الجمعة 3 مباريات، الأولى بين بيراميدز وبتروجيت على استاد 30 يوليو، وفي نفس التوقيت أقيمت مباراة فاركو والاتحاد على ملعب استاد برج العرب، والمباراة الثالثة كانت بين الزمالك والبنك الأهلي على ملعب استاد السلام.

واختتمت مواجهات الجولة الأولى اليوم السبت بمباراتي الإسماعيلي وغزل المحلة، على ملعب استاد الإسماعيلية، ومباراة الأهلي وسيراميكا على إستاد السلام.

نتائج مباريات الجولة الأولي في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 30 أكتوبر 2024

حرس الحدود ضد سموحة 1-3

طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي 0-2

الخميس 31 أكتوبر 2024

الجونة ضد زد إف سي 0-0

مودرن سبورت ضد إنبي 0-0

الجمعة 1 نوفمبر 2024

بيراميدز ضد بتروجت 1-1

فاركو ضد الاتحاد السكندري 0-1

الزمالك ضد البنك الأهلي 3-2

السبت 2 نوفمبر 2024

الإسماعيلي ضد غزل المحلة 0-0

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا 5-2.

الزمالك

جدول ترتيب الدوري الممتاز

1- الأهلي 3 نقاط

2- سموحة الثاني 3 نقاط

3- المصري البورسعيدي 3 نقاط

4- الزمالك 3 نقاط

5- الاتحاد السكندري 3 نقاط

6- بتروجيت نقطة

7- بيراميدز نقطة

8- إنبي نقطة

9- الجونة نقطة

10- غزل المحلة نقطة

11- الإسماعيلي نقطة

12- مودرن سبورت نقطة

13- زد نقطة

14- البنك الأهلي بدون نقاط

15- فاركو بدون نقاط

16- حرس الحدود بدون نقاط

17- طلائع الجيش السابع بدون نقاط

18- سيراميكا كليوباترا الثامن عشر بدون نقاط

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

وسام أبو علي - الأهلي - هدفين

محمد هلال - البنك الأهلي- هدفين

حسين الشحات - الأهلي- هدفين

طاهر محمد طاهر - الأهلي - هدف

عبد الله السعيد - الزمالك - هدف

ناصر ماهر - الزمالك - هدف

ناصر منسي - الزمالك - هدف

أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا - هدف

أحمد قندوسي - سيراميكا كليوباترا - هدف