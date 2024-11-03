انطلاق حملة طرق أبواب لقومي المرأة بسوهاج ضمن مبادرة بداية

أطلق المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، حملة طرق الأبواب للتعريف بالمبادرة الرئاسية بدابة جديدة لبناء الإنسان، والتى تستمر حتى 5 نوفمبر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، أن حملة طرق الأبواب للتعريف برسائل المبادرة والتى تتضمن تحسين جودة حياة المواطنين فى كافة المجالات، كالتعليم والصحة، وتحقيق رؤية مصر في استمرارية الاستفادة من جميع الخدمات المطورة التى تقدمها الدولة، وتشمل قرى سلامون والمدمر والهيشة وأم دومة والحسامدة بمركز طما، قرى روافع العيساوية والعنبرية والبياضية والبواريك بمركز المنشاة، وقرى بناويط والغريزات وبنى هلال وفزارة والشيخ يوسف بمركز المراغة.

وأضافت وهبى، أن الرسائل تتضمن أيضا المساهمة فى خلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار، وتحقيق الإستفادة من التكنولوجيا، تحقيق عدالة وكفاءة فى تقديم الخدمات والأنشطة التى هدفها المواطن بطريقة مباشرة، تحقيق رؤية مصر فى استمرارية تمتع الإنسان المصرى بالخدمات، خلق فرص العمل المتوازنة سواء فى الجهات العمومية أو المجتمع المدنى، تطوير الخدمات الحكومية لتعود بشكل مباشر على راحة المواطن، تطوير القوانين ووضع قوانين جديدة تضمن العدالة والحماية وتطوير العمل الأهلى والمدنى، تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة تستهدف كل الأعمار، وغيرها من الأهداف المختلفة للمبادرة.