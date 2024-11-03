الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سكرتير محافظة سوهاج يتفقد المراكز التكنولوجية بطِما وطهطا والمراغة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، اليوم، بتفقد عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز شمال المحافظة، لمتابعة الإجراءات والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف، وذلك بحضور أحمد عرابي رئيس مركز ومدينة طِما، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة ".

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل بمنظومة التصالح. 

 


وتضمنت الجولة تفقد المراكز التكنولوجية بطِما، وطهطا، والمراغة، وتابع السكرتير العام  إجراءات تلقي طلبات التصالح وأعمال لجان البت، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم بكيفية استكمال الملفات تيسيرا عليهم.
 


وفيما يخص موقف طلبات التصالح على مستوى المحافظة، فقد أوضح السكرتير العام أن عدد الطلبات المقدمة بلغ ١٨٢٣٨ طلب، منها ١٥٨٥٩ محال من قانون ١٧ إلى قانون ١٨٧، فيما تم إصدار ١٠٠٥ نموذج " ٨"، و1700 نموذج " 7 " حتى الآن.

وشدد السكرتير العام على تنفيذ توجيهات المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الإختصاص، وإزالة أية معوقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التيسير على المواطنين المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين خدمة المواطنين سكرتير عام المحافظة مدينة طهطا مركز ومدينة المراغة منظومة التصالح مراكز التكنولوجية مدينة المراغة محافظ سوهاج

مواد متعلقة

التعليم العالي تدعم جامعة سوهاج بـ 3560 جهاز كمبيوتر

افتتاح معرض مقتنيات مقبرة حاكم الصعيد «وني» بمتحف سوهاج القومي

وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة

سائق توك توك يعتدي على زميله بـ"ماسورة حديدية" بسبب أولوية المرور فى سوهاج

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

المعاش المبكر في مصر 2024، موعد تطبيق القانون

بعد إشرافه على الغرق، استمرار محاولات إنقاذ فندق الأقصر العائم (صور)

استبعاد مدير مدرسة بعد مقتل طالب على يد زميله في بورسعيد

تطورات جديدة في اتهام نجل إعلامي شهير بضرب فنان صاعد في الشيخ زايد

منوعات

المزيد

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

تفسير حلم قص الأظافر في المنام وعلاقته بخسارة كبيرة في الأموال

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads