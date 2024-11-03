سكرتير محافظة سوهاج يتفقد المراكز التكنولوجية بطِما وطهطا والمراغة

قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، اليوم، بتفقد عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز شمال المحافظة، لمتابعة الإجراءات والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف، وذلك بحضور أحمد عرابي رئيس مركز ومدينة طِما، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة ".

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل بمنظومة التصالح.



وتضمنت الجولة تفقد المراكز التكنولوجية بطِما، وطهطا، والمراغة، وتابع السكرتير العام إجراءات تلقي طلبات التصالح وأعمال لجان البت، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم بكيفية استكمال الملفات تيسيرا عليهم.





وفيما يخص موقف طلبات التصالح على مستوى المحافظة، فقد أوضح السكرتير العام أن عدد الطلبات المقدمة بلغ ١٨٢٣٨ طلب، منها ١٥٨٥٩ محال من قانون ١٧ إلى قانون ١٨٧، فيما تم إصدار ١٠٠٥ نموذج " ٨"، و1700 نموذج " 7 " حتى الآن.

وشدد السكرتير العام على تنفيذ توجيهات المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الإختصاص، وإزالة أية معوقات.