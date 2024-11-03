الأحد 03 نوفمبر 2024
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محافظات

ندوة عن دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بسوهاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ، سوهاج  اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية بعنوان " دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي نظمها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بحي الكوثر، بحضور الدكتور محمد فوزي العمدة عميد المعهد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب المعهد، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
 

تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن متابعة ودعم فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان

 


وقد نقل " عبد الهادي " تحيات المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا على أهمية المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، في ظل حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري صحيا، واجتماعيا، وتعليميا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري.

دارت الندوة حول عدد من المحاور منها الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة، دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات الاجتماعية، بناء قدرات العاملين الاجتماعيين، الشراكات والتعاون في مجال الخدمة الاجتماعية"، وقد استهدفت الندوة طلاب الخدمة الاجتماعيةوالممارسين في مجال الخدمة الاجتماعية، والعاملين في عدد من منظمات المجتمع المدني.

 

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