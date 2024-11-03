التعليم العالي تدعم جامعة سوهاج بـ 3560 جهاز كمبيوتر

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إنه تم استلام ٣٥٦٠ جهاز حاسب آلي كدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بتكلفة ١١٣ مليون جنيه تمهيدًا لافتتاح مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة الجديدة، لبناء منظومة تقنية تخدم الطلاب، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتأهيل الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية.

التعليم العالي تدعم جامعة سوهاج بعدد ٣٥٦٠ جهاز كمبيوتر استعدادًا لتشغيل مبني الاختبارات الإلكترونية

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لدعمه مطالب الجامعة وما تبذله الوزارة من جهود لدعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعة لتتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة.

وأكد النعماني على أن الجامعة بصدد افتتاح مركز الاختبارات الالكترونية بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها، مضيفًا أنه جاري تركيب أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات، وأجهزة الخوادم، إلى جانب توفير خطوط الربط بكابلات الفايبر وزيادة سرعة شبكة الإنترنت لدعم التطبيقات الرقمية المختلفة والمُتزايدة.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: إن مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة الجديدة بلغت تكلفته الاجمالية ١٥٠ مليون جنيه، بسعة إجمالية حوالي ٥٠٠٠ طالب وطالبة في الامتحان الواحد، مضيفًا ان المركز ايضًا مزود بغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ وقطع التيار الكهربائي، وكبائن الامتحانات المخصصة للطلاب.