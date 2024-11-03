الأحد 03 نوفمبر 2024
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محافظات

بدء الدراسة بطب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج بمقرها الجديد

جانب من الطلاب
جانب من الطلاب

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن انطلاق أول أيام الدراسة بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بمقرها الجديد، وذلك للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢

وقدم النعماني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي علي دعمهم الكامل لانشاء الكلية بجامعة سوهاج واستكمال مجموعة جديدة من الكليات الطبية، والذي سيسهم في تقليل اغتراب الطلاب الدارسين، ليس فقط في محافظة سوهاج،ولكن أيضًا لعدد كبير من محافظات الصعيد المجاورة، مقدمًا التهنئة لجميع منتسبي الكلية من اعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري والطلاب بمناسبة بدء الدراسة، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

 

وأكد النعماني ان ادارة الجامعة حرصت علي توفير كافة امكانياتها من أجل البدء في تشغيل الكلية هذا العام،  ومراعاة كافة متطلبات العملية التعليمية وتعزيز الكوادر الطبية المتخصصة في مجال طب الأسنان، من اجل إعداد خريج متميز وناجح، داعيًا الطلاب إلى الاهتمام بالحياة الجامعية إلى جانب دراستهم الأكاديمية.

 

وقال الدكتور اسلام عامر عميد الكلية ان الكليه استقبلت في عامها الأول عدد ٥٠ طالب وطالبه، مقدمًا الشكر للدكتور حسان النعماني علي جهوده المبذولة لانشاء الكلية التي كانت بمثابة حلم طال انتظاره لابناء سوهاج، حيث تم الترحيب بالطلاب وحثهم علي الاهتمام والمشاركة في الأنشطة الطلابية التي سوف يتم تنظيمها طوال العام لدورها في صقل مهاراتهم وتنمية شخصياتهم، مضيفًا انه كان في استقبال الطلاب في اليوم الدراسي الاول كلًا من الدكتور احمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء غالب وكيل الكليه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري بالكليه.

 

والجدير بالذكر أن الكلية مقامة على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتتكون من بدروم وأرضي و4 طوابق، وتضم 3 مدرجات تسع 1500 طالب وطالبة، و3 غرف دروس سعة 150 طالبا وطالبة، و19 عيادة بسعة 154 كرسي أسنان، إلى جانب 3 معامل محاكاة بسعة 126 طالبا وطالبة، و20 معملا، و4 غرف أشعة، وعيادة طلابية، وقاعة اجتماعات وغيرها، وتضم مختلف الأقسام ومنها طب الفم، وعلاج اللثة، والأشعة، والاستعاضة الصناعية، وعلاج الجذور، والتقويم، وطب أسنان الأطفال، والجراحة.

 

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