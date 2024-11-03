استشهاد 32 شخصا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الأحد، باستشهاد 32 شخصا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم 19 منهم وسط وجنوبي القطاع.

وتعمدت إسرائيل مهاجمة المستشفيات في قطاع غزة، من دون تقديم أي دلائل على وجود أنشطة عسكرية بها؛ ما تسبب بدمار هائل وعدد ضخم من الضحايا، فضلًا عن نشر الخوف بين الفرق الطبية والمرضى.

وبحسب “أسوشيتد برس”، أوضحت الصحيفة أنها أجرت تحقيقًا استمر لأشهر جمعت خلاله روايات عن الغارات على مستشفيات العودة، والإندونيسي، وكمال عدوان، وأجرت مقابلات مع مرضى وشهود عيان وعاملين في المجال الطبي والإنساني ومسؤولين إسرائيليين.

أسوشيتد برس: إسرائيل تعمدت تدمير المستشفيات في غزة دون مبرر

ورغم ادعاء إسرائيل أن هجماتها على المستشفيات لضرورة عسكرية لأن حماس تستخدم المستشفيات كقواعد قيادة وسيطرة للتخطيط للهجمات إلا أن هذه الادعاءات وفق التحقيق لم تقدم إسرائيل أي دلائل بشأنها.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هغاري في يناير الماضي: "إذا كنا نعتزم تدمير البنية التحتية العسكرية في الشمال، فيتعين علينا تدمير فلسفة (استخدام) المستشفيات".