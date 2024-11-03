الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أسوشيتد برس: إسرائيل تعمدت تدمير المستشفيات في غزة دون مبرر

تدمير مستشفيات غزة،
تدمير مستشفيات غزة، فيتو

 تعمدت إسرائيل مهاجمة المستشفيات في قطاع غزة، من دون تقديم أي دلائل على وجود أنشطة عسكرية بها؛ ما تسبب بدمار هائل وعدد ضخم من الضحايا، فضلًا عن نشر الخوف بين الفرق الطبية والمرضى.

 وبحسب “أسوشيتد برس”، أوضحت  الصحيفة أنها أجرت تحقيقًا استمر لأشهر جمعت خلاله روايات عن الغارات على  مستشفيات العودة، والإندونيسي، وكمال عدوان، وأجرت مقابلات مع مرضى وشهود عيان وعاملين في المجال الطبي والإنساني ومسؤولين إسرائيليين.

أسوشيتد برس: إسرائيل تعمدت تدمير المستشفيات في غزة دون مبرر

ورغم ادعاء إسرائيل أن هجماتها على المستشفيات لضرورة عسكرية لأن حماس تستخدم المستشفيات كقواعد قيادة وسيطرة للتخطيط للهجمات إلا أن هذه الادعاءات وفق التحقيق لم تقدم إسرائيل أي دلائل بشأنها.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هغاري في يناير الماضي: "إذا كنا نعتزم تدمير البنية التحتية العسكرية في الشمال، فيتعين علينا تدمير فلسفة (استخدام) المستشفيات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المستشفيات في قطاع غزة المتحدث العسكري الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هغاري “أسوشيتد برس”

مواد متعلقة

الوعد الصادق، إيران تطلق اسمًا على عمليتها المرتقبة ضد إسرائيل

الاحتلال يمنع وصول المستلزمات الطبية لشمال غزة

23 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

المعاش المبكر في مصر 2024، موعد تطبيق القانون

بعد إشرافه على الغرق، استمرار محاولات إنقاذ فندق الأقصر العائم (صور)

استبعاد مدير مدرسة بعد مقتل طالب على يد زميله في بورسعيد

تطورات جديدة في اتهام نجل إعلامي شهير بضرب فنان صاعد في الشيخ زايد

منوعات

المزيد

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

تفسير حلم قص الأظافر في المنام وعلاقته بخسارة كبيرة في الأموال

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads