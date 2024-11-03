الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاف يحدد مواعيد الجولة الأولى لدوري الأبطال والكونفدرالية

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فيتو

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، تحديد مواعيد الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الكروي الجديد.

موعد الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

كشف موقع (وينوين ) أن كاف حدد الجولة الأولى من مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا وستكون يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، كما تم تحديد يوم الأربعاء 27 نوفمبر موعدًا لإقامة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفيدرالية.

وسوف تقام مباريات الجولة الأولى في الواحدة ظهرًا والرابعة عصرًا والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش، أي الثالثة والسادسة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 ومن المقرر أن تحدد إدارة مسابقات كاف باقي تواريخ ومواعيد الجولات المقبلة، من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال الساعات المقبلة.

الأهلي والزمالك حاملان اللقب

يذكر أن الأهلي يدخل مسابقة دوري أبطال أفريقيا وهو حامل اللقب بالنسخة الماضية، وأيضا الزمالك يدخل منافسات كأس الكونفدرالية وهو حامل اللقب بالنسخة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية

مواد متعلقة

اتجاه بالكاف لتأجيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

الكاف يعلن إقامة دوري أبطال أفريقيا للسيدات في المغرب

الهلال السوداني يحدد ملعبه في دوري أبطال أفريقيا

المصري البورسعيدي يكشف مصير ملعب مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

المعاش المبكر في مصر 2024، موعد تطبيق القانون

بعد إشرافه على الغرق، استمرار محاولات إنقاذ فندق الأقصر العائم (صور)

استبعاد مدير مدرسة بعد مقتل طالب على يد زميله في بورسعيد

تطورات جديدة في اتهام نجل إعلامي شهير بضرب فنان صاعد في الشيخ زايد

منوعات

المزيد

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

تفسير حلم قص الأظافر في المنام وعلاقته بخسارة كبيرة في الأموال

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads