كاف يحدد مواعيد الجولة الأولى لدوري الأبطال والكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، تحديد مواعيد الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الكروي الجديد.

موعد الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كشف موقع (وينوين ) أن كاف حدد الجولة الأولى من مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا وستكون يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، كما تم تحديد يوم الأربعاء 27 نوفمبر موعدًا لإقامة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفيدرالية.

وسوف تقام مباريات الجولة الأولى في الواحدة ظهرًا والرابعة عصرًا والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش، أي الثالثة والسادسة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تحدد إدارة مسابقات كاف باقي تواريخ ومواعيد الجولات المقبلة، من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال الساعات المقبلة.

الأهلي والزمالك حاملان اللقب

يذكر أن الأهلي يدخل مسابقة دوري أبطال أفريقيا وهو حامل اللقب بالنسخة الماضية، وأيضا الزمالك يدخل منافسات كأس الكونفدرالية وهو حامل اللقب بالنسخة الماضية.